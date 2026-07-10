«Смотрите, кто здесь!» «Реал» отреагировал на прибытие Моуринью на базу клуба

Пресс-служба мадридского «Реала» на странице в социальной сети X отреагировала на прибытие главного тренера Жозе Моуринью на тренировочную базу клуба.

«Смотрите, кто здесь! Моуринью начинает подготовку к сезону-2026/2027», — написано в сообщении «сливочных».

Фото: Пресс-служба ФК «Реал» Мадрид

Фото: Пресс-служба ФК «Реал» Мадрид

«Реал» объявил о назначении португальского специалиста на пост главного тренера команды 11 июня. Моуринью возглавлял испанский гранд с 2010 по 2013 год. Под его руководством «сливочные» выиграли чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.

Последним местом работы Моуринью до назначения в «Королевский клуб» была «Бенфика», которую 63-летний специалист тренировал с 2025 по 2026 год.

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