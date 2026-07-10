Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Смотрите, кто здесь!» «Реал» отреагировал на прибытие Моуринью на базу клуба

«Смотрите, кто здесь!» «Реал» отреагировал на прибытие Моуринью на базу клуба
Комментарии

Пресс-служба мадридского «Реала» на странице в социальной сети X отреагировала на прибытие главного тренера Жозе Моуринью на тренировочную базу клуба.

«Смотрите, кто здесь! Моуринью начинает подготовку к сезону-2026/2027», — написано в сообщении «сливочных».

Фото: Пресс-служба ФК «Реал» Мадрид

Фото: Пресс-служба ФК «Реал» Мадрид

«Реал» объявил о назначении португальского специалиста на пост главного тренера команды 11 июня. Моуринью возглавлял испанский гранд с 2010 по 2013 год. Под его руководством «сливочные» выиграли чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.

Последним местом работы Моуринью до назначения в «Королевский клуб» была «Бенфика», которую 63-летний специалист тренировал с 2025 по 2026 год.

Материалы по теме
Фото
Моуринью опубликовал первый пост после своего прибытия на тренировочную базу «Реала»

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android