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Моуринью лично определит судьбу ряда игроков «Реала» — Marca

Моуринью лично определит судьбу ряда игроков «Реала» — Marca
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Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью лично определит дальнейшую судьбу ряда игроков команды. По данным издания Marca, португальский специалист не торопится выставлять футболистов на трансферный рынок и намерен предоставить некоторым из них шанс проявить себя.

По данным источника, в шорт‑лист попали нападающие Эндрик и Гонсало Гарсия, а также правый вингер Франко Мастантуоно. Моуринью планирует лично оценить их игру, чтобы принять обоснованное решение по каждому из футболистов.

11 июня «Реал» официально представил Жозе Моуринью в качестве нового главного тренера. Ранее он уже работал с мадридским клубом: его период в «Реале» пришёлся на 2010-2013 годы, и за это время команда завоевала три трофея — чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.

Перед возвращением в «Королевский клуб» Моуринью возглавлял «Бенфику» — его работа в лиссабонском клубе продолжалась с 2025 по 2026 год.

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