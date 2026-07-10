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Андрей Мостовой поделился впечатлениями от летних сборов «Зенита»

Андрей Мостовой поделился впечатлениями от летних сборов «Зенита»
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Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой поделился впечатлениями от летних учебно-тренировочных сборов петербургской команды.

— Сейчас какое настроение за две недели до начала чемпионата?
— Хорошее. Довольно неплохо проходим все сборы, в рабочем режиме, ничего сверхъестественного. Хорошее настроение, много ребят сейчас у нас. Посмотрим, что будет дальше.

— Сборы уже на финише, можно сказать, впереди — сдвоенные матчи. Насколько готовы 90 минут отбегать?
— Я думаю, это довольно тяжело будет, потому что до этого максимум играли по 45 минут. Уже три недели тренируемся, и это, я думаю, самый пик нагрузки будет. Будем смотреть, конечно, как будем себя чувствовать. Думаю, это будет главный тест перед Суперкубком. Проверим себя, — цитирует Мостового сайт «Зенита».

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