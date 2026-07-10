«Как, чёрт возьми? Полнейший скандал». Ширер — о дисквалификации Куансы на два матча
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Бывший форвард сборной Англии Алан Ширер высказался о дисквалификации защитника национальной команды Джарелла Куансы на фоне ситуации с приостановленной дисквалификацией нападающего США Фоларина Балогуна.
«ФИФА сама на себя всё это навлекла. Как, чёрт возьми, Куанса теперь получает две игры? Балогун получил дисквалификацию на одну игру, и её отменили, а Куанса теперь должен пропустить, если Англия пройдёт, два матча. Это полнейший скандал. Выглядит ужасно», — приводит слова Ширера The Sun.
Ранее сообщалось, что защитник получил дисквалификацию на два матча за красную карточку, полученную во встрече с Мексикой (2:3) в 1/8 финала чемпионата мира 2026 года.
ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 04:00 МСК
Мексика
Окончен
2 : 3
Англия
0:1 Беллингем – 36' 0:2 Беллингем – 38' 1:2 Киньонес – 42' 1:3 Кейн – 60' 2:3 Хименес – 69'
Удаления: нет / Куанса – 54'
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