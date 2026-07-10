«Как, чёрт возьми? Полнейший скандал». Ширер — о дисквалификации Куансы на два матча

Бывший форвард сборной Англии Алан Ширер высказался о дисквалификации защитника национальной команды Джарелла Куансы на фоне ситуации с приостановленной дисквалификацией нападающего США Фоларина Балогуна.

«ФИФА сама на себя всё это навлекла. Как, чёрт возьми, Куанса теперь получает две игры? Балогун получил дисквалификацию на одну игру, и её отменили, а Куанса теперь должен пропустить, если Англия пройдёт, два матча. Это полнейший скандал. Выглядит ужасно», — приводит слова Ширера The Sun.

Ранее сообщалось, что защитник получил дисквалификацию на два матча за красную карточку, полученную во встрече с Мексикой (2:3) в 1/8 финала чемпионата мира 2026 года.