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Андрей Мостовой: очень важно пройти летние сборы без травм

Андрей Мостовой: очень важно пройти летние сборы без травм
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Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой отметил важную задачу на летние сборы — не получить травму в процессе подготовки к сезону.

— Сегодня тренировка вроде бы классическая, но очень насыщенная. Так ли это?
— Да нет, не сказал бы — это тоже довольно классическая работа, день нагрузки сегодня был. Правда, сегодня у моей команды немножко не пошло: мы проиграли во всё, что только вообще возможно, поэтому настроение чуть подпортилось. А так всё хорошо. Главное, что без травм. Я всегда буду говорить об этом, что сборы очень важно пройти без травм, потому что фундамент закладывается. И даже если какой-то отрезок пропускаешь, это всё равно влияет сильно. Самое важное, что сегодня без каких-либо конфузов прошло всё, — цитирует Мостового сайт «Зенита».

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