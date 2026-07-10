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«Проиграли сами себе». Михаил Кержаков — о том, почему «Зенит» не выиграл РПЛ в 2025 году

«Проиграли сами себе». Михаил Кержаков — о том, почему «Зенит» не выиграл РПЛ в 2025 году
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Бывший голкипер «Зенита» Михаил Кержаков объяснил, почему сине-бело-голубые не смогли завоевать чемпионский титул РПЛ сезона-2024/2025.

— В чём причина того, что «Зенит» проиграл в прошлом году чемпионство?
— Причина в том, что «Краснодар» был хорош. Я же всегда говорил, что мы можем проиграть только сами себе. Мы это и сделали. Но, опять же, говорю, вот было такое стойкое ощущение, я думаю, не только у меня, что они всё равно оступятся где-то. И мы вот в нужный момент… Я думаю, что ключевой игрой была игра с «Динамо», после вот успешного матча с «Краснодаром», когда мы просто не смогли [победить]. Причём «Динамо» не в лучшей форме, как по мне, было. И, в принципе, там первые 15-20 минут давались вообще легко. И потом всё. Причин на самом деле много. Есть, допустим, ряд игроков, от которых, может быть, ожидали большего от них, от новых трансферов. Здесь какой-то момент адаптации и так далее. Это тоже причина, — сказал Кержаков в «СБГ Шоу».

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