«Делал много ненужной работы». Кержаков — о преображении Соболева в «Зените»

Бывший вратарь «Зенита» Михаил Кержаков поделился наблюдениями о том, как меняется игра нападающего Александра Соболева в составе санкт-петербургской команды, и отметил, что футболист постепенно избавляется от излишней суеты на поле.

«В футболе всё очень быстро меняется. Я помню, мы сидели с ним как раз на этом матче с «Балтикой», когда он сказал, что плохой мальчик. Я ему говорю: «Сань, ты слишком дорого нам обошёлся. И заплатили за твой трансфер, зарплату тебе сделали, купили Дурана, привезли. Ему там заплатили, чтобы тебя реанимировать».

Ну, на самом деле спортивный характер-то у него есть. Это первое. Во-вторых, мне кажется, что он там забил, этот гол немножко его раскрепостил. Знаешь, какую историю мне напоминает? Вот я помню, когда Федя Смолов пришёл в «Анжи» в аренду, у него была серия, там он не мог забить. Минут там огромное количество. И видно, как на него это давило. И то есть всё у него по качествам есть, всё было хорошо, удар, скорость, но вот это желание забить и снять вот эти оковы с себя сбросить давило, и очень много лишних действий ненужных он делал. Так и здесь. У Саши есть, естественно, сильные качества. Вот их нужно, правда, поискать. Шучу, Сань, шучу (улыбается). У него есть сильные качества, но, на мой взгляд, он делал просто много ненужной работы, которую ему не стоило делать. То есть он игрок штрафной площадки. Ну либо вот возле штрафной. Он очень хорошо играет спиной к воротам, разворачивает защитников, сбрасывает, «второй этаж». Он же, наверное, как мне кажется, так хотел доказать, побыстрее забить, он очень много делал, он распылялся, он очень много работы делал ненужной, там в подкатах стелился. И я ему говорил об этом, и тренерский штаб ему: «Саша, не бегай сюда, не бегай здесь». Поэтому я думаю, что вот спортивная какая-то злость и закусь на то, что приехал Дуран, сыграла в плюс», — сказал Кержаков в видео на канале «СБГ Шоу» в соцсети.