Тен Хаг отреагировал на информацию, что может возглавить сборную Нидерландов

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» и «Аякса» Эрик тен Хаг прокомментировал информацию о своём потенциальном назначении на пост главного тренера сборной Нидерландов. На текущий момент специалист работает в качестве технического директора «Твенте».

«Я недоступен. Я сознательно принял это решение. В любом случае следующие два года я буду занят нынешней работой. Мне здесь нравится, и я хотел бы помочь клубу двигаться вперёд», — приводит слова тен Хага AD.

1 июля Футбольная ассоциации Нидерландов проинформировала об уходе Рональда Кумана с поста тренера «оранжевых» по завершении срока контракта (31 июля).

Последним местом работы тен Хага в качестве тренера был «Байер», который он возглавлял с июля по сентябрь 2025 года. За этот период леверкузенская команда провела три официальных матча под его руководством.

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