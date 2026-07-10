Адвокат экс-гендиректора «Торпедо»: он выполнял указания совладельца клуба Соболева

Адвокат бывшего генерального директора «Торпедо» Валерия Скородумова сообщила, что её подзащитный действовал по указанию совладельца клуба Леонида Соболева. Судебное заседание по делу Скородумова, который ранее признался в подкупе судей, проходит сегодня, 10 июля.

«Скородумов полностью признал свою вину. Он впервые предстал перед судом. Он примерный семьянин и патриот своей родины. Он всегда отличался трудолюбием. На протяжении длительного времени он положительно зарекомендовал себя. Оступиться и совершить ошибку может каждый, но главное — вовремя признать эту ошибку. Домашний арест он не нарушал. Он неоднократно оказывал помощь участвующим в СВО. Как никто другой он понимает, что необходимо объединение народа во имя общей цели.

Он являлся подчинённым лицом, Соболев являлся его руководителем, чьи указания он выполнял. Его это не оправдывает, но главное, что он осознал произошедшее и раскаялся в содеянном. Уверена, что он продолжит жизнь послушного гражданина. Скородумов ужасно тяжело переживал разлуку с семьёй. Его тяготило то, что он не может видеться с семьёй. Дети безумно скучали по отцу. Он постоянно проживает в московском регионе со своей супругой и тремя детьми. Ему нельзя ломать жизнь. Эта ситуация уже стала для него уроком.

Считаю, что наказание должно быть минимальным. Слишком строгое наказание может сломать человека. Просим назначить Скородумову наказание, не связанное с изоляцией от общества», — приводит слова адвоката «Матч ТВ».

Ранее «Торпедо» было исключено из состава участников чемпионата России и переведено в Лигу Pari (Первую лигу). В июне 2025 года суд заключил под стражу Соболева и Скородумова по делу о попытке оказания противоправного влияния на результаты матчей. В дальнейшем Скородумов был переведён под домашний арест.

Суммы вознаграждений за подкуп арбитров варьировались от € 500 тыс. до € 3 млн в зависимости от важности матча, включая дополнительное вознаграждение за назначение пенальти или удаление игроков соперника. По решению КДК РФС Скородумов был отстранён от футбольной деятельности на 10 лет, а Соболев — на пять лет. В октябре 2025 года Соболева освободили из СИЗО.