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«Барселона» предложит «Атлетико» € 130 млн за Альвареса после ЧМ — Sport.es

«Барселона» предложит «Атлетико» € 130 млн за Альвареса после ЧМ — Sport.es
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Переговоры между «Барселоной» и мадридским «Атлетико» насчёт перехода нападающего Хулиана Альвареса продолжаются. Сине-гранатовые намерены предложить € 130 млн за трансфер форварда после чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, это максимальное предложение, которое готова сделать «Барселона». Каталонский клуб не рассматривает вариант с увеличением суммы до € 150 млн. В стане сине-гранатовых по-прежнему уверены в желании Альвареса перейти к ним.

В минувшем сезоне Альварес принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых отметился 20 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 млн.

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