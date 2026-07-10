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Sport.es: «Барселона» недовольна тем, как в «Атлетико» вели переговоры по Альваресу

Sport.es: «Барселона» недовольна тем, как в «Атлетико» вели переговоры по Альваресу
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В «Барселоне» существует «глубокое недовольство» футбольным директором мадридского «Атлетико» Матеу Алемани, связанное с тем, как он распорядился первым предложением сине-гранатовых о переходе нападающего «матрасников» Хулиана Альвареса. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, «блаугране» не понравилось, что Алемани не сразу передал её первое предложение президенту «Атлетико» Энрике Сересо или генеральному директору Мигелю Анхелю Хилю Марину. С целью избежать подобной ситуации в дальнейшем глава «Барселоны» Жоан Лапорта лично вступил в переговоры с Сересо.

В каталонском клубе понимают, что «Атлетико» не продаст Альвареса, пока не найдёт для него замену. По этой причине сине-гранатовые решили не давить на «матрасников» в последние недели, однако ожидают, что после завершения чемпионата мира 2026 года им удастся осуществить переход нападающего.

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