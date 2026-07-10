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Сенатор из Парагвая, оскорбившая Мбаппе, не собирается извиняться за сказанные слова

Сенатор из Парагвая, оскорбившая Мбаппе, не собирается извиняться за сказанные слова
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Сенатор из Парагвая Селесте Амарилья не собирается извиняться за оскорбления, сказанные в адрес форварда сборной Франции Килиана Мбаппе.

«Она говорила от своего имени, как частное лицо и болельщица национальной команды, а не от имени парагвайского государства или в качестве государственного должностного лица», — приводит слова адвоката Амарильи Marca.

Адвокат также предположил, что Мбаппе потенциально может быть вызван для дачи показаний перед парагвайскими властями, если судебное разбирательство продолжится.

Ранее Амарилья в нелицеприятных выражениях высказалась о Мбаппе и упрекнула сборную Парагвая за то, что никто не дал ему пощёчину после матча 1/8 финала ЧМ-2026. Форвард отреагировал на данные высказывания, а Федерация футбола Франции подала заявление в прокуратуру.

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