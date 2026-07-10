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Егор Титов: с Бельгией будут проблемы у всех, но есть фактор испанской системы

Егор Титов: с Бельгией будут проблемы у всех, но есть фактор испанской системы
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Бывший полузащитник, капитан и тренер «Спартака» Егор Титов высказал мнение о предстоящем матче 1/4 финала чемпионата мира 2026 года между сборными Испании и Бельгии. Игра состоится сегодня, 10 июля, и начнётся в 22:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
10 июля 2026, пятница. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«С Бельгией будут проблемы у всех, но тут есть фактор испанской системы. Испанцы все играют с мячом, чтобы сопернику созидать в атаке, надо этот мяч сначала отобрать. Вот здесь будет большая проблема у бельгийцев, скорее всего, они игру построят на быстрых атаках, попробуют по крайней мере. Испания умеет дорожить мячом, команда держит мяч до последнего, то есть ищет какую-то лазейку. А там уже и Ямаль, и Кукурелька (Марк Кукурелья. — Прим. «Чемпионата»), как я его называю, обеспечивают очень быстрые фланги.

Если раньше Испания играла только через центр короткими передачами и отдавала в ногу, то сегодня это больше фланговая команда с акцентом на лидерах, на том же Ямале. Но Ямалю тяжело, потому что, как только он получает мяч, одни ему перекрывают его левую рабочую ногу, а другой страхует уже лицевую линию. Поэтому здесь можно сыграть за счёт Ямаля — два-три футболиста он собирает на себя, значит, где-то появляются зоны. Думаю, тренерский штаб обращает на это внимание футболистов. Поэтому посмотрим, как будет играть в этом матче Ямаль. По вывеске этот матч один из самых интересных», — приводит слова Титова Metaratings.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике в 16 городах.

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