«Не хочу осуждать». Круговой — о переходе Сперцяна в «Аль-Ахли»

Футболист ЦСКА Данил Круговой высказался о переходе капитана «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в саудовский клуб «Аль-Ахли». 7 июля пресс-служба «Краснодара» официально подтвердила уход полузащитника.

«Не хочу осуждать Сперцяна за переход в Саудовскую Аравию. Я знаю Эдика, хорошо с ним общаюсь. Надо будет поздравить его с переходом — сейчас сборы, времени особо не было. Желаю ему удачи в новом чемпионате и надеюсь, что мы с ним ещё сыграем на футбольных полях и обязательно увидимся. Уехать в Европу оттуда — возможно. Может, это станет трамплином. Посмотрим, как Сперцян будет проявлять себя в «Аль-Ахли», — приводит слова Кругового Metaratings.

Сперцян является воспитанником академии «Краснодара» и с 2021 года выступал за основную команду. На его счету 58 голов и 50 результативных передач в 185 матчах. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 25 млн.