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Испания — Бельгия: онлайн-трансляция матча 1/4 финала Чемпионата мира по футболу 2026 началась

Испания — Бельгия: онлайн-трансляция матча 1/4 финала ЧМ-2026 началась
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Сегодня, 10 июля, проходит матч 1/4 финала чемпионата мира 2026 года между сборными Испании и Бельгии. Команды встречаются на стадионе «Соу-Фай» (Инглвуд, США). В качестве главного арбитра встречи выступает Майкл Оливер из Англии. Стартовый свисток судьи прозвучал в 22:00 мск. В прямом эфире игру показывает телеканал «Матч ТВ». Трансляцию этой встречи также можно посмотреть в Okko. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
10 июля 2026, пятница. 22:00 МСК
Испания
Перерыв
1 : 1
Бельгия
1:0 Руис – 30'     1:1 Де Кетеларе – 41'    

На стадии 1/8 финала сборная Испании победила Португалию со счётом 1:0, а Бельгия обыграла США со счётом 4:1.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня. Финал турнира пройдёт в американском Ист-Ратерфорде 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

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