«Я не волшебник, но стараюсь быть полезным». Педри — о своём прозвище Гарри Поттер

Полузащитник сборной Испании Педри прокомментировал прозвище Гарри Поттер, которое закрепилось за ним из‑за особенностей игры.

«Да, это прозвище уже прижилось — все меня так называют. Я, конечно, не волшебник, но приложу все силы, чтобы быть полезным команде. Считаю, что вношу значимый вклад в игру, и стараюсь помогать партнёрам по максимуму.

За время выступлений за сборную я набрался опыта и теперь ощущаю себя зрелым полузащитником. Стараюсь поддерживать молодых ребят и делать всё, чтобы команда добивалась успеха», — приводит слова футболиста Globo.

Cегодня, 10 июля, сборная Испании встретится с национальной командой Бельгии в матче 1/4 финала чемпионата мира 2026 года. Начало игры — в 22:00 мск.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.