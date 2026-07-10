«Они как удавы». Баженов поделился ожиданиями от матча Испания — Бельгия на ЧМ

Бывший футболист «Спартака» Никита Баженов высказался перед матчем 1/4 финала ЧМ-2026, в котором сборная Испании встретится с Бельгией, упомянув вингера Ламина Ямаля.

«Я не верю в Бельгию. Она уже далеко дошла. У них было классное поколение. Уверен, что от испанцев они получат. У Испании нет Холанда или Мбаппе, но они как удавы. Они настолько не дают мяч сопернику, что тот начинает мечтать лишь о том, чтобы они отстали. Если бы ещё Родри был в сумасшедшей форме!

Ямаль — звезда. Понятно, что ожидания от него становятся только выше. Но он играет феноменально. Он настоящий алмаз в топ‑сборной. Испанцы прекрасно понимают, во что играют. Они могут настолько замучить соперника, что тот буквально бросает играть и просит оставить его в покое.

От Ямаля многое зависит. На длинной дистанции, наверное, им будет сложно против французов. Здесь на первый план может выйти стечение обстоятельств. Франция станет чемпионом мира!» — сказал Баженов в эфире «Матч ТВ».

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).