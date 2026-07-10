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«Они как удавы». Баженов поделился ожиданиями от матча Испания — Бельгия на ЧМ

«Они как удавы». Баженов поделился ожиданиями от матча Испания — Бельгия на ЧМ
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Бывший футболист «Спартака» Никита Баженов высказался перед матчем 1/4 финала ЧМ-2026, в котором сборная Испании встретится с Бельгией, упомянув вингера Ламина Ямаля.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
10 июля 2026, пятница. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я не верю в Бельгию. Она уже далеко дошла. У них было классное поколение. Уверен, что от испанцев они получат. У Испании нет Холанда или Мбаппе, но они как удавы. Они настолько не дают мяч сопернику, что тот начинает мечтать лишь о том, чтобы они отстали. Если бы ещё Родри был в сумасшедшей форме!

Ямаль — звезда. Понятно, что ожидания от него становятся только выше. Но он играет феноменально. Он настоящий алмаз в топ‑сборной. Испанцы прекрасно понимают, во что играют. Они могут настолько замучить соперника, что тот буквально бросает играть и просит оставить его в покое.

От Ямаля многое зависит. На длинной дистанции, наверное, им будет сложно против французов. Здесь на первый план может выйти стечение обстоятельств. Франция станет чемпионом мира!» — сказал Баженов в эфире «Матч ТВ».

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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