Моуринью: не беспокоюсь, выиграю много или мало. Я работаю не в «Реале», а для «Реала»

Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью рассказал, в чём заключается его миссия в «Королевском клубе».

«Это как миссия. Меня не волнует, выиграю я много или мало, я здесь, чтобы помочь нам стать лучше. Создать культуру труда, ответственности и амбиций. Мне очень нравится эта концепция. Речь идёт не о работе в «Реале», это работа для «Реала», — сказал Моуринью в интервью для телевидения «сливочных».

«Реал» объявил о назначении португальского специалиста на пост главного тренера команды 11 июня. Моуринью возглавлял испанский гранд с 2010 по 2013 год. Под его руководством «сливочные» выиграли чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.

Последним местом работы Моуринью до назначения в «Королевский клуб» была «Бенфика», которую 63-летний специалист тренировал с 2025 по 2026 год.

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