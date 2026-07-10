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Кержаков рассказал, что в «Зените» «угорали» над Соболевым из-за «плохого мальчика»

Кержаков рассказал, что в «Зените» «угорали» над Соболевым из-за «плохого мальчика»
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Бывший вратарь «Зенита» Михаил Кержаков рассказал, что футболисты сине-бело-голубых «угорали» над нападающим Александром Соболевым, когда он в интервью назвал себя «плохим мальчиком».

— Вы угорали над ним, когда он сказал про плохого мальчика?
— Ну конечно! Конечно, угорали (смеётся).

— Вот смотри, у вас мужской коллектив, достаточно молодой. Он такой здоровый, маскулинный мужик.
— Какой?

— Ну здоровый как минимум.
— Просто большой, скажи (улыбается).

— Над ним постоянно подшучивают.
— Мне кажется, мы с ним больше всего друг друга подкалываем. Он, кстати, неплохо тоже шутит, Сашка. Я не знаю, каким он был до [перехода в «Зенит»], но мы с ним нормально там перестреливаемся, — сказал Кержаков в «СБГ Шоу».

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