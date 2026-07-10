Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Моуринью рассказал о подготовке «Реала» к сезону в отсутствие ряда игроков из-за ЧМ

Моуринью рассказал о подготовке «Реала» к сезону в отсутствие ряда игроков из-за ЧМ
Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью рассказал о предсезонной подготовке команды в отсутствие ряда футболистов, участвующих в чемпионате мира. На текущий момент на мировом первенстве выступают Килиан Мбаппе, Орельен Тчуамени, Тибо Куртуа, Ибраима Конате, Марк Кукурелья, Джуд Беллингем.

«Я собираюсь максимально использовать следующие две недели и сделать это с позитивным настроем. Очевидно, я хотел бы, чтобы все игроки были здесь.

Мы должны смотреть на это позитивно: знакомиться с ребятами, с которыми я буду работать, дать им возможность познакомиться со мной. Во время предсезонной подготовки многие из них будут здесь, в Кастилье, и мне также нравится участвовать и помогать в развитии этого направления. Со временем с чемпионата мира приедут несколько футболистов. Я очень уверен в себе, испытываю глубокую любовь к этому клубу», — приводит слова Моуринью пресс-служба «Реала» на официальном сайте.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Моуринью: не беспокоюсь, выиграю много или мало. Я работаю не в «Реале», а для «Реала»

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android