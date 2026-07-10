Моуринью рассказал о подготовке «Реала» к сезону в отсутствие ряда игроков из-за ЧМ

Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью рассказал о предсезонной подготовке команды в отсутствие ряда футболистов, участвующих в чемпионате мира. На текущий момент на мировом первенстве выступают Килиан Мбаппе, Орельен Тчуамени, Тибо Куртуа, Ибраима Конате, Марк Кукурелья, Джуд Беллингем.

«Я собираюсь максимально использовать следующие две недели и сделать это с позитивным настроем. Очевидно, я хотел бы, чтобы все игроки были здесь.

Мы должны смотреть на это позитивно: знакомиться с ребятами, с которыми я буду работать, дать им возможность познакомиться со мной. Во время предсезонной подготовки многие из них будут здесь, в Кастилье, и мне также нравится участвовать и помогать в развитии этого направления. Со временем с чемпионата мира приедут несколько футболистов. Я очень уверен в себе, испытываю глубокую любовь к этому клубу», — приводит слова Моуринью пресс-служба «Реала» на официальном сайте.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: