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Матвей Сафонов рассказал о своей необычной «суперспособности»

Матвей Сафонов рассказал о своей необычной «суперспособности»
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Голкипер «Пари Сен-Жермен» и сборной России Матвей Сафонов рассказал о своей необычной «суперспособности» — он на каждом матче способен найти глазами свою жену на трибунах среди десятков тысяч болельщиков.

«У меня есть суперспособность. На каждом стадионе я нахожу Марину среди 30 тысяч зрителей, и иногда даже сам не могу объяснить себе, как это получается. Мне это даёт возможность сконцентрироваться, потому что на всём стадионе мне важен только один человек. И когда что-то получается или нет, я всегда ищу глазами её и знаю, что она сидит на трибуне и говорит: «Давай, мой родной!» — сказал Матвей Сафонов в новом выпуске «Шоу Воли», который выйдет в ближайшее воскресенье.

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