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Кристиан обратился к болельщикам «Краснодара», произнеся одну фразу на русском языке

Кристиан обратился к болельщикам «Краснодара», произнеся одну фразу на русском языке
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Новый полузащитник «Краснодара» Кристиан обратился к болельщикам после своего перехода в клуб из «Крузейро».

«Привет, болельщики «Краснодара». Это Кристиан. Я очень счастлив стать частью этого большого клуба. Встретимся на стадионе. Вперёд, «быки», — сказал Кристиан в видео в телеграм-канале клуба.

Видео доступно на странице «Краснодара» в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее «Краснодар» объявил о переходе новичка. Полузащитник играл за команду из Белу-Оризонти с зимы 2025 года. В сезоне-2025/2026 Кристиан принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и тремя результативными передачами. Трудовое соглашение игрока с бразильским клубом было рассчитано до конца 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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