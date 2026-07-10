Тошич: если Акинфееву позволяет здоровье, он ещё будет играть в ЦСКА

Бывший футболист ПФК ЦСКА Зоран Тошич высказался о футбольном долголетии 40-летнего вратаря армейцев Игоря Акинфеева.

«Не в курсе и не знаю, что армейцы хотят купить вратаря. Акинфеев 35 лет играет в ЦСКА. Он и есть клуб. Если ему здоровье позволяет, он будет играть. Конечно, наступает время, когда здоровье больше не позволяет выступать. Не знаю, в каком он сейчас состоянии. Если он здоров, то, конечно, будет основным вратарём ЦСКА», — сказал Тошич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Голкипер находится в системе армейцев с 1990 года и защищает цвета клуба более 35 лет. Футболист провёл за ЦСКА 818 официальных матчей, в которых 327 раз сыграл «на ноль». Ранее сообщалось, что Акинфеев продлил контракт с московским клубом до конца сезона-2026/2027. Соглашение с 40‑летним вратарём рассчитано на один год. Акинфеев не играл из-за травмы с 4 апреля.