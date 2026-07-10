«Это было бы интересно». Рафаэль Бенитес — о возможной работе со сборной Шотландии

Испанский тренер Рафаэль Бенитес высказался на тему возможной работы во главе сборной Шотландии.

«Я готов к работе со сборными. Это совершенно иная специфика с совершенно иным подходом. В твоём распоряжении находятся мотивированные футболисты, ты делаешь из них настоящую команду, которой страна сможет гордиться.

Это не похоже на то, что было в «Панатинаикосе»: 33 игрока в заявке. Как замотивировать тех, кто не будет играть? Сборная — это другое дело, это вызов. Да, это было бы интересно. Это касается любой страны, которая готова дать тебе возможность что-то делать и чего-то добиваться.

Работа со сборной Шотландии? Да, я готов к диалогу», — приводит слова Бенитеса Sky Sports.

Широкую известность Бенитес получил, возглавляя «Валенсию», с которой дважды выигрывал чемпионат Испании и побеждал в Кубке УЕФА. С 2004 по 2010 год специалист возглавлял «Ливерпуль», который под его руководством в числе прочего выиграл Лигу чемпионов УЕФА в сезоне-2004/2005. Последним местом работы специалиста к этому моменту был греческий «Панатинаикос», который он покинул в прошлом мае.