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Болельщик сборной Норвегии Эмиль Лаппен, который не делает знаменитую греблю вместе с остальными, стал известен в Интернете.

Единственный болельщик Норвегии, который не делает греблю на ЧМ, стал известен в Сети
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Болельщик сборной Норвегии Эмиль Лаппен, который на чемпионате мира — 2026 не повторяет знаменитую греблю вместе с остальными и демонстративно сидит, скрестив руки, стал известен в интернете благодаря своему поведению. Об этом сообщает The Touchline в соцсети.

По данным источника, на мужчину, бойкотирующего греблю, обратили внимание журналисты. Позже он заявил, что не станет этого делать даже в случае победы Норвегии в турнире.

«Это исторически неверно. Они не переплыли Атлантику на вёслах… они её пересекли под парусом», — приводит слова Лаппена The Touchline.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Норвегия
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сборная Норвегии квалифицировалась в плей-офф ЧМ впервые за 28 лет. В 1/4 финала команда сыграет с Англией. Матч состоится 12 июля, начало — в 00:00 мск.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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