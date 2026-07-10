Единственный болельщик Норвегии, который не делает греблю на ЧМ, стал известен в Сети

Болельщик сборной Норвегии Эмиль Лаппен, который на чемпионате мира — 2026 не повторяет знаменитую греблю вместе с остальными и демонстративно сидит, скрестив руки, стал известен в интернете благодаря своему поведению. Об этом сообщает The Touchline в соцсети.

По данным источника, на мужчину, бойкотирующего греблю, обратили внимание журналисты. Позже он заявил, что не станет этого делать даже в случае победы Норвегии в турнире.

«Это исторически неверно. Они не переплыли Атлантику на вёслах… они её пересекли под парусом», — приводит слова Лаппена The Touchline.

Сборная Норвегии квалифицировалась в плей-офф ЧМ впервые за 28 лет. В 1/4 финала команда сыграет с Англией. Матч состоится 12 июля, начало — в 00:00 мск.