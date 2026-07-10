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ЦСКА активирует опцию выкупа голкипера «Балтики» Бориско за 180 млн рублей

ЦСКА активирует опцию выкупа голкипера «Балтики» Бориско за 180 млн рублей
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Московский ЦСКА в ближайшее время официально активирует опцию выкупа вратаря калининградской «Балтики» Максима Бориско за 180 млн рублей. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Руководство «Балтики» уже уведомили о том, что в ближайшее время в клуб придёт бумага об активации отступных. Ранее о переговорах сообщал журналист Иван Карпов.

В минувшем сезоне голкипер «Балтики» провёл 23 встречи за клуб во всех турнирах, занял второе место по количеству «сухих» матчей в Российской Премьер-Лиге (14), а также получил вызов в сборную России. Калининградский клуб финишировал на шестом месте в чемпионате.

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