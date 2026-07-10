Клоппа в ближайшее время представят в роли главного тренера сборной Германии — Романо

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в ближайшее время будет представлен в качестве наставника сборной Германии. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

С 2025 года Клопп занимает должность директора по международным связям Red Bull. Его контракт рассчитан до конца 2029-го. До работы в Red Bull специалист возглавлял «Ливерпуль» с 2015 по 2024 год.

3 июля Немецкий футбольный союз (DFB) объявил о досрочном расторжении контракта с Юлианом Нагельсманом и заявил о намерении провести переговоры с Клоппом. На чемпионате мира — 2026 сборная Германии дошла до 1/16 финала, где уступила национальной команде Парагвая (1:1, 3:4 пен.).