«Манчестер Юнайтед» обратился к голкиперу Сенне Ламменсу, который примет участие в матче 1/4 финала чемпионата мира — 2026 с национальной командой Испании.

«Поддерживаем нашего бельгийца», — написал клуб в социальной сети Х.

Ламменс находится в системе «МЮ» с 2025 года. В минувшем клубном сезоне он провёл 32 матча и пропустил 39 мячей. В ноябре 2025 года вратарь дебютировал в составе главной национальной команды Бельгии в матче с Лихтенштейном (7:0). На ЧМ-2026 он ещё не вставал в ворота сборной, основным голкипером является игрок мадридского «Реала» Тибо Куртуа.

Чемпиона мира — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом является сборная Аргентины.