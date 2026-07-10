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«Манчестер Юнайтед» обратился к голкиперу Сенне Амменсу, который примет участие в матче 1/4 финала ЧМ-2026 с Испанией.

«МЮ» отреагировал на предстоящий матч ЧМ-2026 Испания — Бельгия
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«Манчестер Юнайтед» обратился к голкиперу Сенне Ламменсу, который примет участие в матче 1/4 финала чемпионата мира — 2026 с национальной командой Испании.

«Поддерживаем нашего бельгийца», — написал клуб в социальной сети Х.

Ламменс находится в системе «МЮ» с 2025 года. В минувшем клубном сезоне он провёл 32 матча и пропустил 39 мячей. В ноябре 2025 года вратарь дебютировал в составе главной национальной команды Бельгии в матче с Лихтенштейном (7:0). На ЧМ-2026 он ещё не вставал в ворота сборной, основным голкипером является игрок мадридского «Реала» Тибо Куртуа.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
10 июля 2026, пятница. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Чемпиона мира — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом является сборная Аргентины.

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