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Александр Бубнов проанализировал матч Франции и Марокко в 1/4 финала ЧМ-2026

Александр Бубнов проанализировал матч Франции и Марокко в 1/4 финала ЧМ-2026
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Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором сборная Франции обыграла Марокко со счётом 2:0.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
09 июля 2026, четверг. 23:00 МСК
Франция
Окончен
2 : 0
Марокко
1:0 Мбаппе – 60'     2:0 Дембеле – 66'    

«Французы показали образцовый подход к четвертьфиналу — взяли инициативу с первых минут, полностью нейтрализовали Хакими и методично разобрали марокканцев. Мбаппе не реализовал пенальти в первом тайме, но во втором быстро исправился фирменным голом в девятку, а затем здорово сыграл при втором голе Дембеле.

Главное — французы выиграли не на максимуме, у них явно был резерв, и перед возможным полуфиналом с Испанией они подошли в оптимальном состоянии. Если испанцы пройдут бельгийцев, то Франция — Испания станет скрытым финалом турнира», — написал Бубнов в своём телеграм-канале.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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