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Нападающий «Зенита» Энрике вошёл в сферу интересов «Фенербахче» — L’Équipe

Нападающий «Зенита» Энрике вошёл в сферу интересов «Фенербахче» — L’Équipe
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Нападающий «Зенита» Луис Энрике этим летом может пополнить состав «Фенербахче». Об этом сообщает L’Équipe.

Турецкий клуб активно работает над усилением линии нападения, приоритетным вариантом является Мэйсон Гринвуд из «Марселя». Сложность для стамбульской команды заключается в том, что футболистом интересуется и «Атлетико» Мадрид, который готов сделать Гринвуда одной из центральных фигур команды. Отмечается, что если у «Фенербахче» не получится приобрести англичанина, то альтернативой может стать зенитовец Луис Энрике либо Малком из «Аль-Хиляля», который ранее тоже играл за сине-бело-голубых.

Энрике играет за петербуржцев с января 2025 года. В минувшем сезоне нападающий принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 24 млн.

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