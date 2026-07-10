Валерий Газзаев сравнил сборную Франции с Бразилией на ЧМ-1970

Известный российский тренер Валерий Газзаев высказался об игре сборной Франции на чемпионате мира по футболу 2026 года, сравнив её с Бразилией на ЧМ-1970.

«Франция проходит весь турнир на высоком уровне — эмоциональном, тактическом, техническом и индивидуальном. Это команда без слабых мест. В своё время в 1970 году Бразилия играла по такой системе: 4-2-4 с Пеле, Ривелино, Жаирзиньо и Тостао. Сегодня так играет сборная Франции: впереди Баркола, Мбаппе, Дембеле, Олисе. И все они быстрые, индивидуально сильные и результативные. Бразилия тогда стала чемпионом мира, и примерно такой же рисунок игры у них был. А у Франции не только в стартовом составе футболисты высокого класса. Они главные фавориты чемпионата мира наряду с Аргентиной. Думаю, может повториться финал ЧМ-2022», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Ранее Франция победила Марокко со счётом 2:0 и вышла в полуфинал ЧМ-2026. В 1/2 финала турнира подопечные Дидье Дешама сыграют с победителем пары Испания — Бельгия.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).