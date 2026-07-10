Валерий Газзаев: Бразилия провалила чемпионат мира, там уже нет ярких звёзд

Известный российский тренер Валерий Газзаев высказался о проблемах сборной Бразилии на чемпионате мира по футболу 2026 года. Бразильцы покинули турнир, проиграв национальной команде Норвегии в 1/8 финала — 1:2.

«Это провальный чемпионат мира для сборной Бразилии. Всегда от них, как и от других топ-сборных, ждут многого. Бразилия — футбольная страна, где этот вид спорта очень развит. Но там уже нет ярких звёзд, как во Франции, за исключением Винисиуса и Неймара, который теперь завершает карьеру в национальной команде. На групповом этапе они играли неудачно, а теперь очень рано вылетели», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.