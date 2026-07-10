«Манчестер Юнайтед» хочет усилиться защитником сборной Норвегии — Bild

Защитник дортмундской «Боруссии» и сборной Норвегии Юлиан Рюэрсон привлёк внимание «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Bild.

Английский клуб уже контактирует с представителями футболиста на предмет возможного трансфера. Чёрно-жёлтые хотят предложить норвежцу новый контракт, поскольку считают его одним из лидеров команды. Дортмундцы будут готовы расстаться с игроком лишь в том случае, если за него предложат не менее € 30 млн.

В прошлом клубном сезоне Рюэрсон принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых отметился 18 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.