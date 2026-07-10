74-летний Уго Броос останется на посту главного тренера сборной ЮАР

74-летний бельгийский специалист Уго Броос продолжит возглавлять сборную ЮАР. Об этом сообщается на официальном сайте Южноафриканской футбольной ассоциации (SAFA).

«Южноафриканская футбольная ассоциация (SAFA) опровергает заявления о том, что тренер Уго Броос покинул пост главного тренера мужской сборной ЮАР по футболу.

Броос остаётся главным тренером сборной ЮАР по футболу, сообщения об обратном совершенно ложны. Это не первый случай, когда бельгийского наставника связывают с уходом вскоре после достойного выступления мужской сборной ЮАР на международном турнире. В марте 2024 года сообщалось, что Броос присоединится к сборной Туниса через несколько недель после того, как «Бафана-Бафана» завоевала бронзу на Кубке африканских наций в Кот-д'Ивуаре.

Несколько дней назад Броос вернулся вместе со сборной с чемпионата мира по футболу — 2026, войдя в историю на этом глобальном турнире, который сейчас проходит в США, Мексике и Канаде. Сборная ЮАР впервые в истории вышла в плей-офф турнира, обыграв Южную Корею со счётом 1:0 в последнем матче группового этапа в Монтеррее, Мексика.

На данный момент тренер находится дома в Бельгии и вернётся в ЮАР в конце этого месяца», — сказано в сообщении SAFA.

Бельгийцу Броосу 74 года. Он возглавляет ЮАР с 2021 года. За это время он становился со сборной бронзовым призёром Кубка африканских наций 2023 года. На групповом этапе чемпионата мира — 2026 «Бафана-Бафана» проиграла Мексике (0:2), сыграла вничью с Чехией (1:1) и переиграла Южную Корею (1:0), а в 1/16 финала турнира команда проиграла Канаде (0:1).