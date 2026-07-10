«Ахмат» объявил о переходе воспитанника «Зенита»

18-летний нападающий Алексей Касаджиков, ранее игравший в молодёжной команде «Зенита», перешёл в «Ахмат». Об этом сообщила пресс-служба клуба.

«Футболист молодёжной команды санкт-петербургского «Зенита» Алексей Касаджиков подписал контракт с грозненским клубом сроком на пять лет.

Футболист проводит с «Ахматом» все подготовительные сборы. В трёх из четырёх контрольных матчей отличился забитыми голами. Касаджиков, которому восемнадцать лет, играет на позиции нападающего.

Удачи, Алексей!» — говорится на официальном сайте клуба.

В первой половине сезона-2026 Молодёжной футбольной лиги Касаджиков провёл 10 матчей, в которых забил семь мячей. В марте он дебютировал за основную команду «Зенита» в рамках товарищеского матча с «Кайратом» (2:0).