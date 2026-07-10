«Криштиану никогда не станет проблемой». Новый тренер Португалии Жезуш — о Роналду

Новый главный тренер сборной Португалии Жорже Жезуш высказался о нападающем и капитане национальной команды Криштиану Роналду. Ранее специалист и игрок вместе работали в саудовском «Аль-Насре».

«Криштиану никогда не станет проблемой ни для национальной сборной, ни для меня. Криш — символ португальского футбола. Он хочет остаться в «Аль-Насре» и завершит свою карьеру там. С Криштиану легко работать», — приводит слова Жезуша журналист Фабрицио Романо в социальной сети X.

Напомним, по итогам сезона-2025/2026 «Аль-Наср» выиграл чемпионат Саудовской Аравии.

На чемпионате мира по футболу 2026 года 41-летний Роналду забил три гола, а сборная Португалии не смогла преодолеть стадию 1/8 финала.