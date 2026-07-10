Олег Корнаухов назвал факторы, которые помогли Франции выйти в полуфинал ЧМ-2026

Бывший игрок ЦСКА Олег Корнаухов поделился впечатлениями от матча 1/4 финала чемпионата мира — 2026 между сборными Франции и Марокко (2:0).

«Шанс маленький у Марокко был. Но очень хороша Франция. Марокканцы постарались закрыть игру. Но Франция держала игру под контролем, они очень сильны организацией и индивидуально. Дешам сумел заставить звёзд работать на команду, в том числе Мбаппе. Он здесь очень командный игрок, в сборной его игра отличается от той, что он показывает в «Реале».

Команда Марокко не играла трусливо. У них есть звёзды, например, Ашраф Хакими. Сборная Марокко играла организованно, компактно. И всё равно французы находили возможности опасно обострять игру. На пространстве попробуй догони Дуэ, Дембеле, Мбаппе. Если бы марокканцы играли на обострение впереди, то получили бы ещё больше голов. Но против такой Франции очень тяжело играть. Надо было провести матч жизни, но у африканцев это не получилось.

И Мбаппе не расстроился из‑за незабитого пенальти. Он мог не забить, кстати, даже если бы не было заминки из‑за VAR. Всё очень непредсказуемо. Есть вратари, которым дано отбивать пенальти. Вот Буну именно такой. А Роналду, Мбаппе, Месси никому своего права бить не уступят.

Олисе руководит игрой французов в атаке, он фантастический футболист, выдаёт голевые передачи. Это топ‑игрок.

Мне кажется, французам проще было бы играть в полуфинале с бельгийцами, у которых бы не было шансов. Но, думаю, в полуфинал на французов выйдут испанцы», — сказал Корнаухов в эфире «Матч ТВ».