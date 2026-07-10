Гаврилов: Аргентине везёт на чемпионате мира — вылезают за счёт Месси

Бывший футболист московского «Спартака» Юрий Гаврилов высказался о нападающем сборной Аргентины Лионеле Месси после матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года с Египтом (3:2). Южноамериканская команда уступала в счёте в два мяча до 79-й минуты встречи.

«Месси что может, то и делает. Аргентина не без везения пока вылезает за счёт этого на чемпионате мира. Этой сборной повезло в какой-то степени. Она могла так же вылететь из турнира, как Германия и Нидерланды. Те голы, которые забил Месси, — это просто везение. При втором забитом голе в последнем матче игроки Египта кидались на Месси во время удара. А мяч пролетел через всю эту гущу, вратарь его коснулся, а потом он попал под перекладину и всё равно залетел в ворота. Повезло», — сказал Гаврилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

В 1/4 финала ЧМ-2026 сборная Аргентины сыграет со Швейцарией.