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Сами Хедира посвятил возвращению в «Реал» пост в соцсетях

Сами Хедира посвятил возвращению в «Реал» пост в соцсетях
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Бывший футболист «Реала» и сборной Германии Сами Хедира в соцсетях прокомментировал возвращение в клуб из Мадрида в качестве помощника главного тренера Жозе Моуринью.

Фото: Аккаунт Сами Хедиры в социальной сети X

«Рад вернуться. ¡Hala Madrid!» — сказано в публикации Хедиры.

Сами Хедира играл за «Реал» Мадрид» с 2010-го по 2015-й. Он пришёл в клуб одновременно с Моуринью. С «Реалом» он выиграл семь турниров: Лигу чемпионов, чемпионат Испании, два Кубка Испании, Суперкубок УЕФА, Суперкубок страны и клубный чемпионат мира.

В 2014 году в составе сборной Германии Хедира стал чемпионом мира. Также он является чемпионом Германии в составе «Штутгарта» и пятикратным победителем Серии А в составе «Ювентуса».

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