Математик Хиронса: с математической точки зрения Месси не должен существовать

Испанский математик Хавьер Хиронса оценил статистику и карьеру капитана сборной Аргентины Лионеля Месси с научной точки зрения.

В видео, опубликованном в социальной сети, специалист проанализировал распределение забитых мячей и отданных результативных передач за каждые 90 минут у игроков пяти лучших футбольных лиг. Он вычислил среднее значение — 0,35 по системе «гол+пас» за матч и со стандартным отклонением 0,19, а затем сравнил эти показатели со статистикой аргентинца.

«Математически Месси не должен существовать… Лучшие игроки находятся примерно на четырёх стандартных отклонениях от среднего. Так вот, Месси находится на шести стандартных отклонениях. Это соответствует одному игроку на каждые 570 миллионов элитных футболистов.

Чтобы вы понимали масштаб: если взять Ла Лигу, Премьер-лигу, Бундеслигу, Лигу 1 и Серию А, то с 1950-х годов через них прошло всего около 60 тысяч игроков. То есть нам пришлось бы ждать более 400 тысяч лет, чтобы увидеть нового Месси», — отметил Хиронса.

39-летний капитан сборной Аргентины забил восемь мячей в пяти матчах на чемпионате мира — 2026 и сейчас занимает текущее второе место в гонке бомбардиров турнира. Возглавляет рейтинг французский нападающий Килиан Мбаппе, который опережает Месси по дополнительным показателям.