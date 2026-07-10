Валерий Газзаев похвалил ФИФА за расширение чемпионата мира до 48 команд

Известный российский тренер Валерий Газзаев дал оценку новой формуле проведения чемпионата мира по футболу, которая применяется на турнире 2026 года.

«Сборная Норвегии очень хорошо укомплектована. В первую очередь это, конечно, Холанд. Прирождённый голеадор! Мы видели много хороших футболистов в африканских сборных, в Марокко. Многие из них играют в Европе, от этого и уровень хороший.

На этом чемпионате мира 48 сборных, из них много очень хороших команд. Это популяризирует футбол, ФИФА для этого делает всё возможное. Посмотрите, какое впечатление оставляет большая часть команд. За это в адрес ФИФА нужно выразить респект, но я слышал про 64 команды на следующем чемпионате — это уже многовато. Два месяца футбола подряд игроки просто не выдержат», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.