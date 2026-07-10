Вратарь сборной Австрии Александр Шлагер близок к переходу в «Вердер» — Sky Sport Germany

«Вердер» Бремен активно работает над трансфером голкипера «Ред Булл Зальцбург» и сборной Австрии Александра Шлагера. Об этом сообщает Sky Sport Germany.

Зелёно-белые уже достигли устной договорённости с вратарём, стороны обсуждают последние детали перед заключением сделки. В ближайшее время футболист пройдёт медицинский осмотр. Австриец подпишет с бременцами трудовой договор, срок действия которого будет рассчитан до лета 2029 года.

В 47 матчах прошлого клубного сезона Александр Шлагер семь раз отыграл всухую. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.