«Я прихожу домой пустым». Сафонов — о профдеформации

Вратарь «Пари Сен-Жермен» и сборной России Матвей Сафонов в эфире шоу «Натальная карта» рассказал о психологической нагрузке, с которой сталкивается после матчей. Футболист признался, что из-за полной самоотдачи на поле он возвращается домой опустошённым, что сказывается на его поведении.

«Я думаю, что у меня произошла профдеформация, связанная с моей позицией на поле. Потому что моё представление о нашей работе — это достаточно тяжёлая психологически, психически работа, это постоянное напряжение. И с этим связана и сложность меня как человека, как личности, потому что самый такой человек, которому не позавидуешь, — это моя жена, потому что она всё время рядом со мной. Я должен отдавать всего себя на поле. И когда я себя всего там оставляю, я прихожу домой пустой. Из-за этого все вот эти перепады настроения, я могу проснуться, что я просто невыносим. Я хожу сначала в таком настроении, и в моменте, когда я понимаю, что я в таком настроении, я прихожу и говорю: «Пожалуйста, прости меня». Я не могу это контролировать, я просто сейчас пустой», — сказал Сафонов.

В завершившемся сезоне 27‑летний Сафонов провёл 27 матчей во всех турнирах, 12 из которых завершил без пропущенных мячей. В составе «ПСЖ» он выиграл Лигу 1 и Лигу чемпионов. Также голкипер является основным вратарём сборной России, за которую провёл 19 матчей.