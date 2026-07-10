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«К сожалению, общаемся». Георгий Джикия — об экс-одноклубнике Александре Соболеве

«К сожалению, общаемся». Георгий Джикия — об экс-одноклубнике Александре Соболеве
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Защитник «Локомотива» Георгий Джикия высказался о нападающем «Зенита» Александре Соболеве. Ранее оба футболиста выступали за московский «Спартак».

— С Александром Соболевым общаетесь?
— К сожалению, да.

— Почему к сожалению?
— Потому что общаемся. Если серьёзно, мы на связи, созваниваемся, всё хорошо.

— Как он относится к новым трансферам «Зенита»? Взяли Фелипе Аугусто.
— Знаю его по «Трабзонспору», хотя какого-то яркого впечатления нет. А как справляется Соболев, мы все видели после зимней паузы.

— Есть версия, что «Зенит» специально покупает форвардов, чтобы мотивировать Соболева.
— Пусть мотивируют! Или отдадут Соболеву деньги за эти трансферы, хотя бы половину. Посмотрим, что получится (смеётся).

— Как тебе его слова о «плохом мальчике»?
— У нас есть чат, в котором мы до сих пор это обсуждаем. Иной раз Саша подбирает такие словосочетания, которые запоминаются надолго. А если честно, желаю Соболеву всего хорошего. Дай бог, чтобы эти покупки и конкуренция ему помогли. И Саша показал хороший футбол в 28 турах РПЛ, — приводит слова Джикии «Спорт-экспресс».

24 июня 2026 года «Локомотив» объявил о подписании контракта с Джикией, который находился в статусе свободного агента, до июня 2027 года. До перехода в «Локомотив» Джикия играл за турецкий «Антальяспор». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

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