Винисиус извинился перед болельщиками после вылета Бразилии с ЧМ-2026

Нападающий сборной Бразилии Винисиус Жуниор опубликовал первый пост после вылета команды с чемпионата мира — 2026.

«Почти четыре года спустя я снова думаю над тем, что написать после разочарования на чемпионате мира.

Я видел столько людей разных возрастов, которые поддерживали меня и разделяли нашу мечту, что было бы несправедливо хранить молчание. Но мне понадобилось несколько дней, чтобы всё обдумать.

Носить футболку сборной — величайшая гордость в моей жизни, и вылететь с чемпионата мира уже на стадии 1/8 финала — это чувство, которое трудно описать. Я знаю, насколько усердно готовился, насколько был сосредоточен, насколько сильно хотел этого — ради вас и ради своей семьи.

Чувство разочарования просто огромное. У нас была достаточно сильная команда, чтобы добиться большего, но нам это не удалось. Прошу прощения и буду продолжать бороться за нашу мечту — снова подняться на вершину мирового футбола», — написал Винисиус в социальных сетях.

Напомним, сборная Бразилии завершила участие в текущем ЧМ, уступив Норвегии в матче 1/8 финала (1:2). Этот результат стал худшим для «селесао» на первенстве планеты в XXI веке.