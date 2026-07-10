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Корнаухов назвал условие, при котором Месси может выиграть свой девятый «Золотой мяч»

Корнаухов назвал условие, при котором Месси может выиграть свой девятый «Золотой мяч»
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Бывший игрок ЦСКА Олег Корнаухов полагает, что нападающий сборной Аргентины Лионель Месси имеет шансы выиграть свой девятый «Золотой мяч».

«Уникальная команда Аргентина. Всё работает вокруг Месси. То, чего не было в Португалии вокруг Роналду, тут всё есть. На тоненького, но пока Аргентина проходит дальше. Все, кто подносит снаряды, кто отрабатывает в обороне, работают на Месси, лишь бы он делал результат. Сплочённость поражает. И Месси пойдёт бить пенальти, если его назначат со Швейцарией. Он выиграет «Золотой мяч», если Аргентина станет чемпионом мира. Все в команде готовы всё сделать, чтобы он делал результат», — сказал Корнаухов в эфире «Матч ТВ».

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