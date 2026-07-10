Корнаухов назвал условие, при котором Месси может выиграть свой девятый «Золотой мяч»

Бывший игрок ЦСКА Олег Корнаухов полагает, что нападающий сборной Аргентины Лионель Месси имеет шансы выиграть свой девятый «Золотой мяч».

«Уникальная команда Аргентина. Всё работает вокруг Месси. То, чего не было в Португалии вокруг Роналду, тут всё есть. На тоненького, но пока Аргентина проходит дальше. Все, кто подносит снаряды, кто отрабатывает в обороне, работают на Месси, лишь бы он делал результат. Сплочённость поражает. И Месси пойдёт бить пенальти, если его назначат со Швейцарией. Он выиграет «Золотой мяч», если Аргентина станет чемпионом мира. Все в команде готовы всё сделать, чтобы он делал результат», — сказал Корнаухов в эфире «Матч ТВ».