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Антальяспор — Балтика, результат матча 10 июля 2026, счет 0:3, товарищеская игра 2026

«Балтика» разгромила «Антальяспор» в товарищеском матче
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Завершён товарищеский матч, в котором встречались турецкий «Антальяспор» и калининградская «Балтика». Победу в матче со счётом 3:0 праздновала команда Российской Премьер-Лиги.

Счёт в матче открыл панамский защитник калининградского клуба Эдуардо Андерсон на 19-й минуте. На 39-й минуте форвард балтийцев Чинонсо Оффор забил второй гол своей команды. Во втором тайме, на 64-й минуте, Чинонсо Оффор оформил дубль.

В минувшем сезоне «Балтика» набрала 46 очков и заняла шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Антальяспор» заработал 32 очка и вылетел из высшего дивизиона чемпионата Турции, заняв 16-е место.

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