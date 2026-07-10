«Балтика» разгромила «Антальяспор» в товарищеском матче

Завершён товарищеский матч, в котором встречались турецкий «Антальяспор» и калининградская «Балтика». Победу в матче со счётом 3:0 праздновала команда Российской Премьер-Лиги.

Счёт в матче открыл панамский защитник калининградского клуба Эдуардо Андерсон на 19-й минуте. На 39-й минуте форвард балтийцев Чинонсо Оффор забил второй гол своей команды. Во втором тайме, на 64-й минуте, Чинонсо Оффор оформил дубль.

В минувшем сезоне «Балтика» набрала 46 очков и заняла шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Антальяспор» заработал 32 очка и вылетел из высшего дивизиона чемпионата Турции, заняв 16-е место.