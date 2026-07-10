Экс-игрок «Реала» Себальос ответил, что для него важно на нынешнем этапе карьеры

Бывший полузащитник «Реала» Даниель Себальос, который близок к возвращению в «Бетис» на правах свободного агента, рассказал о своём желании выходить на поле.

«Я хочу играть и понимать, что я важен», — приводит слова Себальоса журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

Даниель Себальос являлся игроком мадридского «Реала» с 2017 по 2026 год. Он принял участие в 215 матчах «лос бланкос» и завоевал 16 титулов: по три трофея Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира, два Суперкубка УЕФА, два чемпионских титула Испании, один Кубок и три Суперкубка страны, а также Межконтинентальный кубок ФИФА.