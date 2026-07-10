Сафонов: я против, чтобы жена давала интервью на футбольные темы, это риски для репутации

Вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов в эфире шоу «Натальная карта» объяснил, почему не хочет, чтобы его супруга Марина давала интервью о футболе. По его словам, это вопрос репутации.

«Есть стоп-темы, которых я не хочу, чтобы Мариша вообще притрагивалась. Я категорически против того, чтобы она давала интервью на футбольные темы. Потому что её будут спрашивать то, что не могут спросить у меня, и это риски для репутации. Но если это её бренд, творчество — я первый, кто скажет: «Иди, я тебя поддерживаю», — сказал Сафонов.

В завершившемся сезоне 27‑летний Сафонов провёл 27 матчей во всех турнирах, 12 из которых завершил без пропущенных мячей. В составе «ПСЖ» он выиграл Лигу 1 и Лигу чемпионов. Также голкипер является основным вратарём сборной России, за которую провёл 19 матчей.