Сафонов раскрыл подробности финала Межконтинентального кубка

Вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов в эфире шоу «Натальная карта» раскрыл детали финала Межконтинентального кубка, в котором он получил перелом руки. Голкипер признался, что адреналин позволил ему доиграть встречу.

«Я сломал руку при втором пенальти. Продолжил играть. Боли не чувствовал из‑за адреналина. Я кайфовал с того, что делаю, потому что я люблю пенальти. Это мини-игра в игре, я залез в голову нападающим, мы прочитали их», — сказал Сафонов.

В завершившемся сезоне 27‑летний Сафонов провёл 27 матчей во всех турнирах, 12 из которых завершил без пропущенных мячей. В составе «ПСЖ» он выиграл Лигу 1 и Лигу чемпионов. Также голкипер является основным вратарём сборной России, за которую провёл 19 матчей.